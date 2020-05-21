PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України

Сезонні працівники, які прибувають у Польщу зі східного кордону, зокрема з України, зможуть почати працювати відразу, без перебування на 14-денному карантині.

Але це стосується іноземців, які приїжджають на роботу до сільгосппідприємств (ферм).

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський.

Читайте: Польща планує відкрити кордони з 15 червня

Він зазначив, що у такий спосіб міністерство намагається вирішити нестачу сезонних працівників.

Крім того, за словами міністра, Польща не може проводити тестування на коронавірус для іноземців, оскільки такі дії є незаконною державною допомогою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща може домовитися про перевезення українських заробітчан автобусами та потягами.

Джерело: RMF24

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка