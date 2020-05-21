Польща послабила карантинні вимоги для сезонних робітників з України

Сезонні працівники, які прибувають у Польщу зі східного кордону, зокрема з України, зможуть почати працювати відразу, без перебування на 14-денному карантині.

Але це стосується іноземців, які приїжджають на роботу до сільгосппідприємств (ферм).

Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський.

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Він зазначив, що у такий спосіб міністерство намагається вирішити нестачу сезонних працівників.

Крім того, за словами міністра, Польща не може проводити тестування на коронавірус для іноземців, оскільки такі дії є незаконною державною допомогою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща може домовитися про перевезення українських заробітчан автобусами та потягами.

Джерело: RMF24