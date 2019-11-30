У березні 2020 року окружний суд Гааги розпочне розгляд справи над обвинуваченими в катастрофі MH17 над Донбасом.

Частина обвинувального висновку Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу MH17 над Донбасом надійшла до окружного суду Гааги.

Розгляд кримінальної справи судова колегія розпочне 9 березня 2020 року.

Серед обвинувачених – троє росіян: колишній “міністр оборони” так званої “ДНР” Ігор Гіркін (“Стрєлков”), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько “Хмурий”), полковник Олег Пулатов (“Гюрза”), а також громадянин України Леонід Харченко (“Кріт”).

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З чотирьох підозрюваних на висунуті обвинувачення відреагували тільки росіяни – вони провину в катастрофі заперечують. Малоймовірно, що обвинувачені візмуть участь у кримінальному процесі проти себе.

Судові засідання поки заплановані до кінця березня 2021 року. За ними можна буде стежити онлайн на сайті.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група перекваліфікувала статус фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха із свідка в підозрювані.