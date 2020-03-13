Суд у справі катастрофи MH17: кого судять і в чому звинувачують

В Окружному суді Гааги (Нідерланди) 9 березня почалися слухання у справі Boing 777 рейсу МН17 Малазійських авіаліній, збитого 17 липня 2014 року над окупованих Донбасом.

Міжнародна слідча група (JIT), яку створили Нідерланди, Австралія, Бельгія, Україна і Малайзія, підтвердила, що ракетна установка Бук, з якої випустили смертельний снаряд, доставлена ​​з Росії на непідконтрольну Україні територію.

Кого ж звинувачують у вбивстві 283 пасажирів і 15 членів екіпажу і до яких висновків дійшло слідство, коротко розкажуть Факти ICTV.

Хто серед обвинувачених

Прямих звинувачень Росії, яка наполегливо заперечує причетність до катастрофи, не оголошено. Але якщо суд у Гаазі підтримає версію обвинувачення про прямий вплив російської влади на дії підсудних, родичі загиблих зможуть подати великі позови про компенсацію.

Поки ж Державна прокуратура Нідерландів звинувачує у вбивстві пасажирів рейсу MH17 трьох росіян і одного громадянина України, причетних до завезення Бука з РФ. Ніхто з них до суду не з’явився.

Хто вони:

Ігор Гіркін (Стрєлков) – так званий міністр оборони “ДНР” у 2014 році;

– так званий міністр оборони “ДНР” у 2014 році; Сергій Дубинський (Хмурий) – генерал-майор армії РФ;

– генерал-майор армії РФ; Олег Пулатов (Гюрза) – керівник другого відділу “ГРУ ДНР”;

– керівник другого відділу “ГРУ ДНР”; Леонід Харченко (Кріт) – громадянин України, керівник одного з підрозділів “ГРУ ДНР”.

Суд встановить ступінь вини кожного окремо. З чотирьох підозрюваних на висунуті звинувачення відреагували тільки росіяни. Вони провину в катастрофі заперечують. І тільки один з них – Пулатов – представлений адвокатами з нідерландської фірми, яким допомагає російський юрист Олена Кутіна.

У чому звинувачують підозрюваних

Раніше Міжнародна слідча група у Нідерландах на підставі отриманих доказів встановила місце прописки зенітно-ракетної установки Бук-М1, з якої збили Boing 777 на Донбасі. Це – 53-тя Курська зенітно-ракетна бригада Збройних сил РФ.

Усіх чотирьох звинувачують лише у причетності до доставлення Бука в місто Сніжне Донецької області, звідки була випущена смертельна ракета.

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Хто запустив ракету

Безпосередні учасники пуску ракети поки невідомі. Однак один із прокурорів заявив, що у них є, принаймні, один свідок, який готовий виступити в суді.

Крім того, слідство збирається розкрити зв’язки підсудних з російськими військовими і керівництвом, тобто довести суду, що саме Росія передала установку Бук бойовикам на Донбасі.

На думку адвоката родичів жертв катастрофи Джеррі Скіннера, така потужна і високотехнологічна зброя не могла залишити територію РФ без дозволу на вищому рівні.

Міжнародне слідство допускає, що атака на цивільний авіалайнер могла бути помилкою, а бойовики намагалися збити український військовий літак. Однак напад на військовий літак також є кримінальним злочином.

Коли Росія відповість за катастрофу MH17

Суд у Нідерландах, ймовірно, розтягнеться на кілька років, але головне, що в результаті його вердикт дасть потенційну можливість притягнути до відповідальності вище керівництво Росії в Міжнародному кримінальному суді Гааги.

Також рішення Окружного суду Гааги може бути використано проти РФ у майбутніх процесах у Європейському суді з прав людини, куди збираються звернутися родичі загиблих. Якщо ЄСПЛ встановить, що Росія як держава несе відповідальність за катастрофу, вони отримають компенсації.

До речі, одночасно з судовим процесом адвокат Джеррі Скіннер вже подав від імені 40 сімей родичів жертв позов до Європейського суду з прав людини проти РФ та її президента Володимира Путіна. Вони вимагають $330 млн компенсації.

Важливий цей суд і для України – він дасть доказову базу для процесу в Міжнародному суді ООН проти РФ за злочини на Донбасі.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, всі вони загинули.