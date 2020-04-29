Італія та Франція закликали своїх громадян не виїжджати під час літнього відпочинку в інші країни.

– Ми вкладаємо значні кошти у внутрішній туризм, оскільки це буде літо канікул в Італії, – повідомив італійський міністр культури і туризму Даріо Франческіні.

Він зазначив, що уряд країни також активно працює над тим, щоб, як тільки це буде можливо, відновити поїздки іноземних туристів в Італію.

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Зі свого боку, державний секретар при МЗС Франції з питань туризму Жан-Батист Лемуан також зазначив, що цьогорічний туристичний сезон не буде таким, як попередні.

Він закликав французів провести літній відпочинок недалеко від їхніх будинків.

Крім того, держсекретар додав, що незабаром там, де вірус не поширюється активно, можуть відкритися маленькі музеї і деякі природні об’єкти.

До слова, раніше Факти ICTV писали, чи варто українцям розраховувати на відпустку влітку і коли відкриють кордони.