Лоу-кост Wizz Air оголосив про відновлення роботи в Міжнародному аеропорту Київ. Компанія готова відкрити рейси з України в:

Угорщину;

Німеччину;

Данію;

Естонію;

Грецію;

Велику Британію.

Також авіакомпанія ввела нові правила для соціального дистанціювання під час посадки і дотримання посилених санітарних заходів в салонах літаків.

Крім того, пасажирам рекомендують реєструватися на посадку і купувати послуги онлайн, щоб зменшити фізичне взаємодія в аеропорту.

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Упродовж перельоту пасажири повинні одягати захисні маски, а екіпаж – рукавички. Також пасажирам роздають дезінфікуючі серветки, в салонах регулярно проводять дезінфекцію. Всі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином.

Українці вже можуть запланувати подорож в Афіни (Греція), Біллунд і Копенгаген (Данія), Таллінн (Естонія), Берлін Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Меммінген, Бремен, Нюрнберг (Німеччина), Будапешт (Угорщина) і Лондон Лутон (Великобританія).

З 21 червня розпочинає працювати Ryanair. Очікуються дозволи на перельоти до Барселони, Мадриду та Кракова.

Наразі в Україні відновили міжнародне авіасполучення, проте полетіти за кордон можливо лише з аеропорту Бориспіль з терміналу D.

З 27 червня свої кордони для українців відкриє Туніс, проте кожному туристу доведеться здавати тест на коронавірус.

Також розглядається відновлення авіасполучення з Кіпром, Чорногорією, Грузією та Грецією.

Джерело: Wizz Air