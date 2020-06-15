В Україні відновлять авіасполучення ще на 14 рейсах – список країн

З 15 червня в Україні відновлено міжнародні регулярні пасажирські авіаперевезення.

Першим рейсом, який прийняв аеропорт Бориспіль, став Мінськ-Київ. Наразі всі пункти пропуску в аеропортах відкриті.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Авіакомпаніям потрібен час, щоб забезпечити продаж. Всі пункти пропуску в аеропортах відкрито. Наразі аеропорти проводять роботу з авіакомпаніями щодо відновлення рейсів, – зазначив міністр.

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Також він зазначив, що на цьому тижні планують відновити авіасполучення за такими маршрутами:

Франкфурт – Київ(Б) – Франкфурт (Lufthansa);

Амстердам – Київ(Б) – Амстердам (KLM);

Цюрих – Київ(Б) – Цюрих (SWISS);

Мінськ – Київ(Б) – Мінськ (Belavia).

З 16 червня з України літатиме компанія Wizz Air Hungary за такими напрямками: Австрія, Латвія, Угорщина, Польща, Португалія, Данія, Греція, Литва, Словаччина, Естонія та Велика Британія.

З 21 червня розпочинає працювати Ryanair. Очікуються дозволи на перельоти до Барселони, Мадриду та Кракова.

З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси планують українські авіакомпанії.

Окрім того, міністр інфраструктури зазначив, що потрібно обов’язково перевіряти інформацію щодо умов в’їзду громадян України до країн ЄС, які наразі ще не відкрили свої кордони для українців.

Наразі право на в’їзд мають іноземці, дипломати та українці з робочими візами чи посвідченнями на проживання в ЄС.

Відновлення авіасполучення в Україні

Наразі в Україні відновили міжнародне авіасполучення, проте полетіти за кордон можливо лише з аеропорту Бориспіль з терміналу D.

З 15 червня готові приймати громадян України Албанія (без тестів на коронавірус), Велика Британія (карантин 14 днів), Туреччина (тест на коронавірус після прибуття), США (без тесту на Covid-19).

З 27 червня свої кордони для українців відкриє Туніс, проте кожному туристу доведеться здавати тест на коронавірус.

Також розглядається відновлення авіасполучення з Кіпром, Чорногорією, Грузією та Грецією.