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Туреччина готова приймати українців з 1 липня без самоізоляції і тестів на Covid-19

З 1 липня Туреччина почне приймати українських туристів.

Для відвідування країни не потрібно буде проходити самоізоляцію і тестування на коронавірус, але необхідно дотримуватися протиепідемічні заходи безпеки під час авіаперельоту.

Про це стало відомо за результатами зустрічі міністра інфраструктури Владислава Криклія та посла Туреччини Ягмура Гюльдере.

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Авіакомпанії Azur Air Ukraine, Turkish Airlines, Sky, Pegasus Airlines і Windrose заявили про те, що готові здійснювати регулярні авіарейси з України до Туреччини, починаючи з 1 липня.

Туреччина відкрила свої кордони 10 червня. Було запущено авіасполучення з Бахрейном, Болгарією, Катаром і Грецією.

Для України, Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади та Швеції Туреччина буде відкрита з 1 липня.

В Україні ж авіасполучення вже працює з 15 червня. Полетіти за кордон можливо тільки з аеропорту Бориспіль з терміналу D.

З 15 червня громадян України приймають: Албанія (без тестів на коронавірус), Велика Британія (карантин 14 днів) і США (без тесту на Сovid-19).

Джерело: Мінінфраструктури

Фото: Dreamstime

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