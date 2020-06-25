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В аеропортах Туреччини запрацюють тест-центри для виявлення Covid-19

В аеропортах Туреччини планується відкриття тест-центрів для виявлення коронавірусу.

У великих аеропортах країни це відбудеться 1 липня, а в усіх інших – до 15 липня.

Про це повідомив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой.

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– Туреччина – одна із найбільш безпечних країн за кількістю сертифікованих об’єктів європейського рівня в рамках заходів щодо захисту від коронавірусу, – заявив він.

Ерсой також додав, що затягнення із усуненням карантинних обмежень з боку європейських партнерів не є виправданим.

Міністр переконаний, що Туреччина швидко відновить туристичну сферу в період після карантину, не назнавши критичних збитків.

Окрім цього, днями в країні ввели страховку від Covid-19 для туристів під назвою Безпечний туризм.

Такий поліс діятиме не тільки в готелях і на пляжах, а й протягом усієї подорожі, включно із перебуванням в літаку та аеропорті.

Придбати її зможуть громадяни 50 країн, зокрема й українці.

Джерело: Анадолу

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