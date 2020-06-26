Німеччина обіцяє контрсанкції США на виступи проти Північного потоку-2

Німеччина може ввести контрсанкції на додаткові санкції США проти будівельників газопроводу Північний потік – 2.

Країна закликає долучились до них інших членів ЄС.

Міністерство економіки Німеччини дослідило, що санкції Сполучених штатів Америки можуть призвести до економічних втрат для місцевих енергетичних компаній. Також постраждають фінустанови і місцеві бюджети.

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Пряме втручання Сполучених Штатів у енергетичні інтереси ЄС може спричинити колективну відповідь всієї Європи, додали німецькі чиновники.

США проти Північного потоку-2

Президент США Дональд Трамп розкритикував будівництво газопроводу Північний потік-2 та назвав його голкою, на який підсідає Європа.

Пообіцяв ввести нові санкції проти будівельників газогону. У 2019 році санкції проти них уже були введені, що призвело до зупинки прокладання Північного потоку-2.

Проти будівництва також виступає Україна і деякі країни ЄС.