Германия может ввести контрсанкции на дополнительные санкции США против строителей газопровода Северный поток — 2.

Страна призывает присоединиться к ним других членов ЕС.

Министерство экономики Германии исследовало, что санкции Соединенных Штатов Америки могут произвести много экономических потерь для местных энергетических компаний. Также пострадают финучреждения и местные бюджеты.

Прямое вмешательство Соединенных Штатов Америки в энергетические интересы Европы может повлечь коллективный ответ, добавили немецкие чиновники.

США против Северного потока-2

Президент США Дональд Трамп выступил против газопровода Северный поток-2 и назвал его иглой, на который подсаживается Европа.

Пообещал ввести новые санкции против компаний-строителей. В 2019 году санкции против них уже были введены, что частично остановило прокладку газопровода.

Против строительства также выступает Украины и некоторые страны ЕС.

Источник : Deutsche Welle

