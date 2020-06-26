Германия обещает контрсанкции США на выступления против Северного потока-2
Германия может ввести контрсанкции на дополнительные санкции США против строителей газопровода Северный поток — 2.
Страна призывает присоединиться к ним других членов ЕС.
Министерство экономики Германии исследовало, что санкции Соединенных Штатов Америки могут произвести много экономических потерь для местных энергетических компаний. Также пострадают финучреждения и местные бюджеты.
Прямое вмешательство Соединенных Штатов Америки в энергетические интересы Европы может повлечь коллективный ответ, добавили немецкие чиновники.
США против Северного потока-2
Президент США Дональд Трамп выступил против газопровода Северный поток-2 и назвал его иглой, на который подсаживается Европа.
Пообещал ввести новые санкции против компаний-строителей. В 2019 году санкции против них уже были введены, что частично остановило прокладку газопровода.
Против строительства также выступает Украины и некоторые страны ЕС.