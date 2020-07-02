Криза любить готівку: у якій валюті зберігати гроші та що не так з доларом

Курс гривні 2 липня різко знизився до 27,125 грн/$1 на тлі відставки голови Нацбанку Якова Соломія.

Раніше продаж доходив до 27,85 грн за долар.

Такая ситуація спонукала людей задуматись, чи варто купувати долари зараз, чи, можливо, треба зачекати ще, адже починаючи із осені гривня стабільно змінювалась.

Зараз дивляться

Факти ICTV разом з економістом та експертом у Growford Institute Олексієм Кущем розібралися, що варто очікувати у найближчі місяці на валютному ринку.

– Поки не можна ще дати точний прогноз щодо курсу. Ключове значення матиме те, не кого зараз призначать на посаду голови Національного банку чи залишиться колишній глава. Ключове значення має те, яка модель реагування на кризу застосовуватиметься в Україні, – стверджує економіст.

До цього в Україні завжди була інфляційна модель – коли у 2009 році, 2014-15 роках інфляція прискорювалася, що потім призводило до девальвації (знецінення) національної валюти.

Наразі застосовується модель, якої у нас ще ніколи не було – модель дефляційного шоку.

Суть модель в тому, що курс стабільний, ціни не ростуть, але через те, що грошей немає ні у кого: ні у населення, ні у бізнесу.

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Це можна побачити на прикладі різкого падіння імпорту товару в Україну.

– У нас криза завжди асоціюється з інфляцією, але це не завжди так. Якщо ми візьмемо США – там ціни не росли, а навпаки – падали. Якщо застосовуватиметься дефляційна модель – курс буде стабільний. Просто грошей ні у кого не буде. Буде масове безробіття і скорочення доходів населення, – вважає Олексій Кущ.

Ще один важливий момент – чи активується фаза кризи в банківській системі, тому що у 2009 році криза амортизували банки з іноземним капіталом, в 2014 – з українським, а зараз 60% банківської системи перебуває в державних банках.

Тобто, якщо криза активується, вона буде в цих державних банках.

– Тому, на найближчі кілька місяців якихось особливих загроз для курсу гривні я не бачу, – стверджує експерт.

Однак в умовах глобальної кризи економіст не радить зберігати гроші в банках або тримати їх у гривні.

– Криза любить готівку і криза любить вільно конвертовані валюти.

Певні побоювання сам долар викликає через події в США і вибори, які там плануються на осінь.

– Політична турбулентність, яка там буде, може вийти з-під контролю, що може супроводжуватися колосальним потрясіннями, зокрема, економічними і фінансовими. Тому варто пошукати альтернативу долару у вигляді того ж євро, наприклад.

Ідеальна валюта для зберігання зараз – швейцарський франк (28,79 грн). Єдиний недолік цієї валюти полягає в тому, що в Україні вона не досить поширена. Але це хороший варіант в плані збереження грошей.

Відставка глави НБУ

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням і пояснив його систематичним політичним тиском, здійснюваним на центробанк протягом тривалого часу.

Заяву також направили Володимиру Зеленському, який, у свою чергу, вніс в Раду відповідну постанову.

Смолій брав активну участь у перемовинах з МВФ, і вже у червні Україна, нарешті, отримала перший із трьох траншів.

2 липня Міністерство фінансів скасувало розпочату 1 липня угоду про випуск нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд.

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