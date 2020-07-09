Протести у Сербії: бійки з поліцією та вимога скасувати комендантську годину

У Сербії тисячі людей мітингують на вулицях через карантинні обмеження та президента країни Александра Вучича. Акція протесту під парламентом країни закінчилась масовою бійкою з поліцією.

Мітингувальників обурило введення комендантської години у країні. Влада впевнена, що так можна стримати коронавірус.

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Під час акцій постраждали як мінімум 60 осіб, у тому числі 43 поліцейських. 20 учасників були затримані.

Водночас у Белграді число нових хворих продовжує зростати. Але президент Вучич допустив перегляд введених карантинних обмежень.

Протести у Сербії

Під час мітингу 7 липня, учасники акцій протесту кидали в поліцію каміння. Спалили п’ять поліцейських машин і поранили троє коней.

Декому з учасників акції вдалося увірватися в будівлю парламенту, проте їх швидко відтіснили.

Суворий карантин в Сербії ввели у березні. Проте у червні його відмінили.

У країні почали рости нові випадки коронавірусу. Нині лікарні Белграда переповнені, тому влада повернулась до весняних обмежень.