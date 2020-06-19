У Чорногорії зафіксували нові випадки зараження Covid-19, хоча країна ще 25 травня заявила, що поборола інфекцію.

Директор клінічного центру Подгоріци Євто Еракович стверджує, що нові випадки коронавірусу були завезені із сусідньої Сербії.

— Поява вірусу у Чорногорії не є несподіванкою, враховуючи безвідповідальність наших громадян. Гадаю, що найближчими днями кількість заражених збільшиться, – сказав Еракович.

За його словами, до нових випадків зараження призвів виїзд громадян Чорногорії на півфінальний матч Кубка Сербії між Партизаном та Црвеною Звездою (1:0).

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Гра відбулася у Белграді ще 10 червня. Сербська влада дозволила присутність вболівальників на трибунах за умови дотримання ними соціальної дистанції. Втім, замість 11 тис. фанатів, як очікувала влада, на стадіоні опинилося близько 25 тис.

На практиці глядачі не дотримувалися соціальної дистанції, палили піротехніку та голосно підтримували свої команди.

Протягом 42 днів у Чорногорії не було зафіксовано жодного випадку зараження, а потім з 14 червня виявили аж дев’ять нових інфікованих.

Джерело: Blic

Фото: Piekne90