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Ситуація погіршується: ВООЗ заявляє про загострення пандемії коронавірусу у світі

Пандемія коронавірусу вже зруйнувала системи охорони здоров’я в деяких найбагатших країн світу, проте деякі держави, які успішно дають відпір хворобі, не мають великих коштів.

Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус.

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– У більшої частини світу вірус не взято під контроль. Ситуація погіршується. Зараз у ВООЗ зафіксовано понад 11,8 млн випадків Covid-19. Понад 544 тис. життів втрачені. Пандемія досі набирає обертів, – зазначив Гебрейєус.

Коронавірус у світі

За даними Університету Джона Гопкінса, загальна кількість випадків Covid-19 у світі перевищила позначку в 12 млн, а кількість смертей зросла до майже 549 тис.

Станом на ранок четверга загальна кількість випадків становила 12 012 125, а число загиблих зросло до 548 896.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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