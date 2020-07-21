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Майже €1,8 трлн: ЄС затвердив бюджет для порятунку економіки

21 липня лідери Євросоюзу погодили план порятунку економіки на загальну суму €750 млрд.

Також вони домовились про наступний довгостроковий бюджет ЄС обсягом в понад €1 трлн.

– Доброго ранку всім! Ми зробили це! Європа сильна. Європа об’єднана! – сказав президент Європейської ради Шарль Мішель на прес-конференції.

Лідери ЄС змогли лиш на п’ятий день саміту досягти домовленості про фонд відновлення економіки.

– Ми провели 4 дні і ночі, 90 годин у переговорах і досягли успіху, – зазначила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Бюджетні пропозиції, що ухвалені Європейською Радою, мають бути затверджені Європарламентом.

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Фонд відновлення ЄС складатиметься з €390 млрд у вигляді грантів і €360 млрд у вигляді кредитів.

П’ять днів переговорів

Зустріч глав ЄС почалася 17 липня в Брюсселі і була запланована, як дводенний саміт. Через складність в ухваленні рішення він тривав п’ять днів.

Головним питанням саміту, крім бюджету, було створення фонду відновлення економіки на суму €750 млрд.

Австрія, Данія, Нідерланди, Швеція та Фінляндія вимагають жорсткого контролю за витратами наданої допомоги.

Джерело: Politico

Фото: Dreamstime

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