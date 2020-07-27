Вибори в Білорусі: на кого ставить Кремль і чи буде мінський Майдан

Найгарячіші президентські вибори в історії Білорусі виводять на вулиці все більше людей. Відповідь влади традиційна – жорсткі затримання всіх, хто потрапляє під руку.

Але й білоруси поступово радикалізуються. Вступають навіть в сутички з правоохоронцями та намагаються відбивати своїх.

Спротив відбувається на всіх рівнях. Популярний білоруський комік Андрій Скороход зняв цілий серіал, в якому висміює незмінного білоруського президента.

Телеведучі, які засуджують жорстокість влади, втрачають роботу. Довелося екстрено змінювати навіть ведучих улюбленої літньої забави Бацьки – Слов’янського базару.

Тетяна Мартинова в Мінську володіла баром та ділилася враженнями про хід передвиборчої кампанії в своєму блозі. Вона тролила Лукашенко та його дії. Потім в барі Мартинової відбулися обшуки, а їй самій натякнули, що краще залишити країну. Так вона і опинилася у Києві.

Цього разу альтернативних кандидатів в президенти посадили навіть не після виборів, а до.

Першим за ґ ратами опинився блогер Сергій Тіхановський, який вигадав кампанію Стоп-тарган, та закликав виганяти діючого президента з країни домашніми капцями.

Читайте: Протести у Білорусі: спецназ затримав понад 200 осіб

Згодом затримали і банкіра Віктора Бабарико, якого звинуватили у фінансових махінаціях. Причому його кинули за грати одразу з сином.

Ще один альтернативний кандидат Валерій Цепкало разом з дітьми виїхав у Росію. Нікого з трьох не зареєстрували кандидатом в президенти, натомість дозволили взяти участь у передвиборчих перегонах дружині Сергія Тіхановського – Світлані, яка вирішила балотуватися заради підтримки чоловіка.

Сам Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що жінка не зможе керувати Білоруссю.

Тіхановську підтримали всі альтернативні кандидати. А замість чоловіків – лідери кампанії тепер жінки: дружина Цепкало Вероніка і голова передвиборчого штабу Бабарико Марія Колеснікова.

Жінки втрьох подорожують країною, збирають масові мітинги. Але білоруські експерти відзначають – ще не факт, що Тіхановській взагалі дозволять брати участь у виборах.

Саме голосування призначене на 9 серпня, але перед цим ще протягом тижня буде відбуватися так зване дострокове голосування.

Іноземних спостерігачів на вибори не запросили, спостерігачів від опозиції на дільниці теж не пустять – мовляв коронавірус. Отже, реальну картину просто не буде кому показати. І намалювати 75% підтримки діючому президенту ніхто і нічого не завадить.

Реакцією на такий результат можуть стати нові масштабні протести.

Лукашенко вже навіть каже, що готовий кинути проти учасників протестів армію. Цього тижня він відвідав окрему бригаду спецпризначення, яку можуть задіяти для розгону білоруського Майдану.

Але армія, за досвідом численних революцій, може й перейти на бік народу. Багато що залежить від масштабів протестів.

Підставити плече білоруському президенту у разі силового протистояння завжди люб’язно погодиться Кремль. Але, звичайно, не просто так.

Згідно з законодавством, чергові президентські вибори у Білорусі повинні відбутися не пізніше 30 серпня 2020 року.

Лукашенко також зазначав, що його передвиборча програма буде викладена у посланні білоруському парламенту та народу, традиційні строки якого змістилися через глобальну невизначеність у політиці та економіці на тлі пандемії коронавірусу.

Олександр Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року. Він п’ять разів поспіль перемагав на виборах та найтриваліше з усіх європейських лідерів держав очолює країну.