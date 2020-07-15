У Мінську та інших білоруських містах на стихійних акціях на підтримку претендентів у президенти, яких ЦВК не зареєструвала кандидатами, бійці ОМОНу затримали понад 220 осіб.

Правоохоронці використовують фізичну силу, б’ють людей кийками, ногами та кулаками. Тільки у Мінську вони затримали 188 осіб, зокрема журналістів та неповнолітніх.

Офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова закликає громадян не порушувати законодавство та не піддаватися на провокації.

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Причина протестів

ЦВК відмовила в реєстрації двом кандидатам у президенти: екс-банкіру Віктору Бабарику та екс-голові Парку високих технологій Валерію Цепкалу.

Водночас були зареєстровані кандидатами п’ятеро осіб, зокрема, чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Незважаючи на пандемію коронавірусу, президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня.

Джерело: правозахисний центр Весна