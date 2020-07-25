У реєстр Агентства з питань запобігання корупції у 2020 році внесли 2 018 корупціонерів.

За даними НАЗК, 429 осіб вчинили кримінальні правопорушення, 1 532 притягнуті до адміністративної та ще 57 – до дисциплінарної відповідальності.

Найчастіше до реєстру корупціонерів потрапляють поліцейські і тюремники.

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У реєстрі 102 працівники Державної кримінально-виконавчої служби та 175 поліцейських.















НАЗК нарахував 2 тис. корупціонерів за півроку – хто у списку / 4 фотографии

Цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності знизилася на 33% у поліцейських і на 11% у ДКВС.

НАЗК перевірить зарплати чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірятиме спосіб життя українських чиновників.

Цей моніторинг дозволить оцінити реальні статки посадовців.

Підставою для перевірки слугуватиме будь-яке повідомлення: публікація у ЗМІ чи інформація у відкритих джерелах.

Джерело: НАЗК