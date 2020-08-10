Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Ми рекомендуємо

Новий термін Лукашенка чи боротьба з режимом: що чекає на Білорусь після виборів

Жахливі кадри з білоруського протесту облетіли увесь світ і ще раз показали – влада готова йти на крайні заходи, щоб придушити народний протест. За словами експертів, влада Білорусі і надалі придушуватиме протести. Опозиція не має єдиного центру ухвалення рішень. Лідери залишають, або вже перебувають за межами Білорусі. Тому впоратися з опозиційним рухом влада зможе за кілька тижнів – впевнений Ігор Тишкевич, з українського Інституту майбутнього.

Найближчі три тижні будуть тривати протести, які влада буде придушувати силою, станом на сьогодні немає координації, оскільки є протестні настрої. Але з іншого боку державна влада буде працювати репресивними методами.

Проти мітингувальників вже починають порушувати кримінальні справи. Слідчий комітет Білорусі вже заявив, що понад 100 слідчих працюють за фактами масових заворушень. І реальні терміни, принаймні, кільком десяткам затриманих гарантовані, упевнені експерти.

Крім того, для масових акцій потрібна комунікація. А нині в Білорусі можна використовувати хіба що телефонний зв’язок.

Читайте: Били по руках і ногах: під час протестів у Мінську постраждав журналіст з України

На ранок ситуація така, що все дезорганізовано. Немає інтернету, не працюють соціальні мережі, можна лише спілкуватися телефоном. Правозахисники не можуть між собою зв’язатися, – розповідає  Валерій Калиновський, журналіст Радіо Свобода.

На думку ще одного білоруського політолога, нині не варто очікувати і серйозних заяв з боку міжнародних лідерів. З перемогою Лукашенка вже привітали президенти Росії, Казахстану та Китаю. А от цивілізований світ поки вичікуватиме. Тож білорусам доведеться самим обирати – новий термін Лукашенка чи боротьба з режимом.

На заході можливо будуть заяви із засудженням, але не більше того. Всі будуть змушені визнати ту владу, яка контролює ситуацію в Білорусі, – зазначає політолог Валерій Карбалевич.

Йти на поступки опозиції чи зважати на думку суспільства, за словами Валерія Карбалевича – білоруська влада не буде. Навпаки, політолог вважає, що незабаром влада ще більше закручуватиме гайки. А Лукашенко триматиме країну у залізному кулаці.

Білоруси вийшли на вулиці після того, як державний екзит-пол показав переконливу перемогу нинішнього президента Олександра Лукашенка.

Такі попередні дані озвучила ЦВК на прес-конференції:

  • Андрій Дмитрієв – 1,04%;
  • Анна Канопацька – 1,68%;
  • Олександр Лукашенко – 80,23%;
  • Світлана Тихановська – 9,90%;
  • Сергій Черечень – 1,13%;
  • Проти всіх – 6,02.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Майдану не буде, заворушку нам підкинули: Лукашенко про протести в Білорусі
Майдану не буде, заворушку нам підкинули: Лукашенко про протести в Білорусі
Живе Білорусь! Як розганяли протести в Мінську та що відбувається після виборів
Живе Білорусь! Як розганяли протести в Мінську та що відбувається після виборів
Били по руках і ногах: під час протестів у Мінську постраждав журналіст з України
Били по руках і ногах: під час протестів у Мінську постраждав журналіст з України
Вибори і протести в Білорусі: Польща закликала ЄС до позачергового самміту
Вибори і протести в Білорусі: Польща закликала ЄС до позачергового самміту
Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах у Білорусі
Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах у Білорусі
Лукашенко зробив першу заяву після виборів у Білорусі
Лукашенко зробив першу заяву після виборів у Білорусі
Відео з протестів у Мінську: як виглядають залишки барикад
Відео з протестів у Мінську: як виглядають залишки барикад
Штаб Тихановської не визнає результати виборів у Білорусі
Штаб Тихановської не визнає результати виборів у Білорусі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка