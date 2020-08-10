Новий термін Лукашенка чи боротьба з режимом: що чекає на Білорусь після виборів

Жахливі кадри з білоруського протесту облетіли увесь світ і ще раз показали – влада готова йти на крайні заходи, щоб придушити народний протест. За словами експертів, влада Білорусі і надалі придушуватиме протести. Опозиція не має єдиного центру ухвалення рішень. Лідери залишають, або вже перебувають за межами Білорусі. Тому впоратися з опозиційним рухом влада зможе за кілька тижнів – впевнений Ігор Тишкевич, з українського Інституту майбутнього.

Найближчі три тижні будуть тривати протести, які влада буде придушувати силою, станом на сьогодні немає координації, оскільки є протестні настрої. Але з іншого боку державна влада буде працювати репресивними методами.

Проти мітингувальників вже починають порушувати кримінальні справи. Слідчий комітет Білорусі вже заявив, що понад 100 слідчих працюють за фактами масових заворушень. І реальні терміни, принаймні, кільком десяткам затриманих гарантовані, упевнені експерти.

Крім того, для масових акцій потрібна комунікація. А нині в Білорусі можна використовувати хіба що телефонний зв’язок.

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На ранок ситуація така, що все дезорганізовано. Немає інтернету, не працюють соціальні мережі, можна лише спілкуватися телефоном. Правозахисники не можуть між собою зв’язатися, – розповідає Валерій Калиновський, журналіст Радіо Свобода.

На думку ще одного білоруського політолога, нині не варто очікувати і серйозних заяв з боку міжнародних лідерів. З перемогою Лукашенка вже привітали президенти Росії, Казахстану та Китаю. А от цивілізований світ поки вичікуватиме. Тож білорусам доведеться самим обирати – новий термін Лукашенка чи боротьба з режимом.

На заході можливо будуть заяви із засудженням, але не більше того. Всі будуть змушені визнати ту владу, яка контролює ситуацію в Білорусі, – зазначає політолог Валерій Карбалевич.

Йти на поступки опозиції чи зважати на думку суспільства, за словами Валерія Карбалевича – білоруська влада не буде. Навпаки, політолог вважає, що незабаром влада ще більше закручуватиме гайки. А Лукашенко триматиме країну у залізному кулаці.

Білоруси вийшли на вулиці після того, як державний екзит-пол показав переконливу перемогу нинішнього президента Олександра Лукашенка.

Такі попередні дані озвучила ЦВК на прес-конференції:

Андрій Дмитрієв – 1,04%;

Анна Канопацька – 1,68%;

Олександр Лукашенко – 80,23%;

Світлана Тихановська – 9,90%;

Сергій Черечень – 1,13%;

Проти всіх – 6,02.

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