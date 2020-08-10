Протести у Мінську: Євген Заічкін не загинув

Учасник протестів у Білорусі Євген Заічкін вижив після бійки з міліціонерами ввечері 9 серпня. Раніше білоруські журналісти заявили, що чоловік помер від отриманих травм.

Бійці внутрішніх військ віднесли Заічкіна у реанімобіль, де його врятували медики, пише Белсат ТВ.

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У коментарі журналістам, чоловік розповів, що його побило п’ять міліціонерів.

– Під’їхав автобус, вискочили шестеро і почали затримувати всіх, застосовуючи силу. Коли я зрозумів, що вони біжать за мною, став на коліна і підняв руки. І я бачу помах, вдарили палицею, перший удар по обличчю – одразу ринула кров, потім били по тілу, – зазначив Заічкін.

Коли йому стало погано, його вивели з автозаку. Після цього побитого хлопця забрала швидка.

Заічкін родом з Мінська, але мешкає у польському Гданську. На батьківщину приїхав на час виборів.

Протести у Білорусі

Вибори у Білорусі 2020 пройшли 9 серпня. Перемогу здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко, набравши 80,08% голосів, за даними ЦВК. Його головна конкурентка Світлана Тіхановська набрала 10,09% голосів.

Опозиція заявила, що не визнає результати виборів. Водночас ввечері 9 серпня у білоруських містах пройшли мітинги незадоволених, які переросли у великі сутички між ними та міліціонерами.

Джерело: Белсат ТВ

Фото: Белсат ТВ