Кандидат у президенти Світлана Тихановська звернулася до силовиків через протести в Білорусі.

Вона закликала своїх прихильників і співробітників правоохоронних органів не допускати насильства на вулицях міст країни.

– Я хочу попросити міліцію і війська пам’ятати про те, що вони частина народу. Я знаю, що білоруси прокинуться завтра вже в новій країні і сподіваюся на те, що завтра будуть тільки хороші новини. Будь ласка, зупиніть насильство. Передусім, офіцери, я знаю, що ви можете це зробити!

Читайте: Протести у Мінську: у натовп врізався автозак, силовики стріляють гумовими кулями

Протести в Білорусі почалися відразу після закінчення голосування і закриття виборчих дільниць. Сотні людей у різних містах вийшли виразити своє невдоволення попередніми результатами екзит-полу.

Відповідно до них, на виборах у Білорусі 2020 за Олександра Лукашенка проголосували понад 79% виборців.

Однак ОМОН та міліція почали розганяти протестувальників. Проти них застосовують світлошумові гранати, водомети, а у Мінську у натовп людей навіть врізався автозак.

За тим, як проходять вибори в Білорусі 2020, Факти ICTV стежать онлайн. У нашій текстовій трансляції ви знайдете всі останні новини про голосування, а також протести в Білорусі.

Джерело: TUT.by

Фото: Страна для жизни