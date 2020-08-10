Вибори у Білорусі: реакція іноземних ЗМІ

Вибори в Білорусі та подальші протести потрапили на перші шпальти світової преси. Журналісти пишуть, що перемога Олександра Лукашенка була передбачувана. Водночас подальші протести білорусів викликали подив.

Олександр Лукашенко зіткнувся з незрозумілою для нього ситуацією – він був впевнений, що білоруси його люблять. Але оголошені результати екзит-полу спричинили протести у столиці та обласних центрах.

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Французьку газету Le Monde вразили виступи білорусів 9 серпня.

– Це день, коли білоруська влада затремтіла перед людьми, налаштованими захистити своє право на голос, – пишуть журналісти.

Вибори нагадували фарс, але інакше навряд чи могло і бути, пише видання.

Британська Guardian зазначає, що сутички з правоохоронцями, що сталися в неділю ввечері, – чи не найбільші в історії країни.

Чинний президент Олександр Лукашенко очікував на антиурядові протести. Останній рік він тренував тисячі правоохоронців та закуповував бронетехніку.

Рішення про розгін протестів викликало питання про лояльність військ і про те, чи можуть у Лукашенка підвести нерви.

Військові вантажівки з поліцейськими ховалися на бокових вуличках, заблокованих для автомобільного руху. Військові патрулювали траси, що вели до столиці.

– Навіть ворота багатьох житлових комплексів, що виходили на головну вулицю Мінська, заблокували, – пише газета Telegraph.

Обрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі викликає запитання ще з 1995 року, коли він переміг на них. Відтоді їх не визнавали вільними і чесними, пише американська газета Washington Post.

Ознаками фальсифікацій є висока явка під час дострокового голосування.

Щоб залякати протестувальників, поліцейські люто били кийками в свої щити. Але безуспішно. Громадяни з усієї країни збираються ризикувати своїм життям в ім’я свободи і демократії, пише Bild.

Реакція на вибори у Білорусі

Європейські лідери засудили вибори у Білорусі та закликали президента Олександра Лукашенка припинити переслідування учасників опозиційних лідерів. З такою заявою виступили президенти Польщі та Литви — Анджей Дуда та Гітанас Науседа.

Водночас Лукашенка уже привітали з перемогою лідери Китаю, Росії, Узбекистану, Туркменістану та ще кількох середньоазіатських країн.

Джерело: Telegraph, Washington Post