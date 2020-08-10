У Білорусі тривають протести після президентських виборів у країні.

У центрі Мінська закрили всі магазини і станції метро, однак автомобілі і пішоходи можуть пересуватися вільно.

Також в центрі міста багато співробітників правоохоронних органів.

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Крім того, слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.

Протести у Білорусі

На протести у Білорусі вийшли люди, які не погоджуються з перемогою на президентських виборах Олександра Лукашенка. Про його перемогу оголосив державний екзит-пол.

Прихильники опозиції вийшли на мітинг 9 серпня.

Присутність міліції в Мінську була інтенсивною протягом дня, а ввечері правоохоронці встановили блокпости навколо міста для перевірки дозволів на проживання.

10 серпня протести у Білорусі відновилися. Ще вдень до центра міста почала з’їжджатися військова техніка.

Фото: Sputnik Беларусь