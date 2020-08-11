Президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію в Росії першої в світі вакцини від коронавірусу.

Вакцина, розроблена Національним дослідницьким центром ім. Гамалії, офіційно зареєстрована в Міністерстві охорони здоров’я Росії, повідомив Путін.

За його словами, вакцина формує стійкий імунітет та пройшла усі необхідні перевірки.

Путін додав, що одна з його дочок зробила собі таке щеплення.

Російська вакцина від коронавірусу надійде в цивільний обіг 1 січня.

Вакцинація від коронавірусу в РФ повинна проводитися виключно добровільно, наголосив Путін.

Читайте: У кіберпросторі активізувались хакери з РФ, ЄС погрожує санкціями

Росія намагалася викрасти дані про розробку вакцини

Російські хакери намагалися викрасти дані дослідження щодо вакцини проти коронавірусу, заявили наприкінці липня американський, британський та канадський уряди.

Лондон заявив, що хакерами “майже напевно” керував Кремль через свої спецслужби.