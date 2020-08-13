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Факти / Світ

Протести в Білорусі: стало відомо ім’я загиблого активіста

У Білорусі під час розгону акцій протесту проти Олександра Лукашенка загинув раніше судимий 34-річний Олександр Тарайковський.

За інформацією МВС, він намагався кинути вибуховий пристрій в правоохоронців, однак він вибухнув у нього в руці.

Однак також є версія, що вибухнула світло-шумова граната, в результаті чого він загинув.

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За словами дружини загиблого, він не міг нічого зробити, бо в нього не було з собою вибухівки.

Також вона зазначила, що Тарайковський був раніше судимий. Він потрапив до в’язниці через те, що заступився за свою матір, коли її побив сусід.

Протести в Білорусі

У Білорусі продовжуються протести з 9 серпня. Люди вийшли на вулиці через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

Люди уже п’ятий день протестують у різних містах країни, вимагаючи чесного перерахунку голосів. Однак Лукашенко вирішив задіяти проти них силовиків.

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