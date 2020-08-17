Страйк на заводах у Білорусі – що вимагають робітники

Загальнонаціональний страйк у Білорусі зупинив роботу промислових гігантів. На мітинг вийшли робочі заводів, журналісти та телеведучі – люди вимагають відставки Олександра Лукашенка та проведення легітимних виборів.

Роботу зупинили одні з найбільших підприємств країни – Білоруськалій, Нафтан, МЗКТ, МТЗ, БМЗ.

Серед вимог:

припинити насильство з боку силовиків і притягнути до відповідальності винних;

складення повноважень Олександра Лукашенка;

визнання виборів нелегітимними і призначення нових;

звільнення політв’язнів.

Оскільки влада не поспішає йти на поступки. У цій ситуації працівники підприємств заявляють, що будуть відстоювати свої громадянські права через страйки та акції солідарності.

Солігорськ.

Працівники Білоруськалій вийшли на страйк і заявили, що зупинено всі гірничодобувні і прохіднич комплекси та відділення збагачувальних фабрик, а також виконання робіт на допоміжних цехах.

Робочі відзначали, що страйк відбуватиметься до повного і беззастережного виконання їхніх вимог.

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Мінськ.

На Мінський завод колісних тягачів, приїхав Олександр Лукашенко, але працівники повідомляють, що президент не вийшов для спілкування з ними.

– Всіх зігнали на майданчик, а він в цеху віщає перед групою людей. Люди зібралися, чекають. Його ще немає. Майданчик порожній. Кажуть що вже виступає, але там, де зібрався завод його немає, – кажуть вони.

Лукашенко вважає, що працівники, які влаштували страйк на білоруських підприємствах “погоду не роблять”.

– Я знаю, незважаючи на те, що деякі бродять. Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 осіб погоду не роблять, – сказав він.

У Мінську працівники МТЗ і МЕТЗ прийшли до МЗКТ, щоб підтримати своїх колег.

Також на страйк вийшли працівники Белтелерадіокомпанії – режисери, оператори, і ті, хто минулого тижня написав заяву про звільнення.

Вони стоять з плакатами Я/ми за чесні новини.

Людей просять припинити несанкціонований масовий захід і розійтися.

Жодіно.

Співробітники Білоруського автомобільного заводу (БелАЗ) в місті Жодіно оголосили страйк. Деяких закрили в цехах, через що на страйк вийшло менше людей.

Передача влади Тихановській

Найближчим часом опозиційний кандидат Світлана Тихановська оголосить себе президентом Білорусі.

За словами її прес-секретаря, триває підготовка до передачі влади. Соратники Тихановської переконані, що знайдуть підтримку серед лідерів європейських країн, чимало з яких вже розкритикували дії Олександра Лукашенка.

Також Тихановська заявила, що готова стати національним лідером.

Джерело: TUT.by