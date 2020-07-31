Трамп передумав переносити вибори у США

Глава Білого дому публічно відмовився від власної ідеї перенести президентські вибори у звязку з епідемією коронавірусу.

Про це Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі.

– Я не хочу переносити, я хочу провести ці вибори, – наголосив Трамп.

Однак він зауважив, що його непокоять можливі проблеми із системою голосування поштою, яка була обрана альтернативним варіантом для волевиявлення в умовах пандемії.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/VJN1DydCRK — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2020

– Я не хочу чекати три місяці, а потім з’ясувати, що бюлетені загубились, а вибори визнані недійсними. Розумні люди це знають. Дурні люди можуть цього не знати, – додав Трамп.

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Заява Трампа з’явилася в Twitter 30 липня. Він закликав відкласти проведення виборів президента в країні через карантин.

За його словами, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Імовірність перемоги кандидата від Демократичної партії Джо Байдена становить 91%, відповідно до моделі президентські вибори у США від видання The Economist.

Чинному президенту Дональду Трампу віддає перевагу 9% виборців.