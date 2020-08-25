Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.

За інформацією МОЗ, українцям, які повернулися із країн зеленої зони, не потрібно буде перебувати на самоізоляції після повернення.

Це правило діє лише для країн червоної зони. Щоб не проходили 14-денний карантин, також можна здати тест на коронавірус.