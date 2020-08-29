На 90-му році життя помер народний артист СРСР Володимир Андрєєв.

Два дні тому він відсвяткував ювілей, повідомив ректор московського ГІТІСу Григорій Заславський у себе на Facebook.

Володимир Андрєєв народився 27 серпня 1930 року в Москві.

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Знімався у фільмах Вірні друзі, Атестат зрілості та Сувенір для прокурора.

Прощання з Андрєєвим пройде у театрі імені Єрмолової, де він працював з 1952 року.

Смерть Бена Кросса

Британський актор Бен Кросс помер на 73-му році життя. Причиною його смерті стали ускладнення внаслідок важкої хвороби.

У 2006 актор знявся у фільмі Нюрнберг: нацисти на суді, де зіграв Рудольфа Гесса.

Джерело: Григорій Заславський