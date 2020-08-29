На 90-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Андреев.
Два дня назад он отпраздновал юбилей, сообщил ректор московского ГИТИСа Григорий Заславский у себя на Facebook.
Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве.
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Снимался в фильмах Верные друзья, Аттестат зрелости и Сувенир для прокурора.
Прощание с Андреевым пройдет в театре имени Ермоловой, где он работал с 1952 года.
Смерть Бена Кросса
Британский актер Бен Кросс умер на 73-м году жизни. Причиной его смерти стали осложнения вследствие тяжелой болезни.
В 2006 актер снялся в фильме Нюрнберг: нацисты на суде, где сыграл Рудольфа Гесса.
Источник: Григорий Заславский