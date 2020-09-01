Вакцина від коронавірусу в Україні з’явиться на початку весни 2021 року.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Мої оптимістичні прогнози: для масового використання це буде десь початок березня 2021 року. Це якщо все те, що проходить клінічні випробування, буде зареєстровано, і буде доведена безпека і ефективність, – зазначив Ляшко.

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Він додав, що Україна має гарантований доступ до вакцин за механізмом COVAX, який дозволить покрити 20% населення країни, або 8 млн людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати свої виробничі потужності для виготовлення вакцини від коронавірусу, якщо її розроблять в тій чи іншій країні і визнає міжнародна експертна спільнота.

Джерело: UA: Перший

Фото: Кабмін