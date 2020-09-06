21:40 -

У Києві під будівлею Посольства Республіки Білорусь проходить акція солідарності з білоруською нацією, присвячена Дню військової слави Білорусі, який відзначається 8 вересня.

Учасники акції прагнуть висловити солідарність з народом Білорусі і вимагають звільнити всіх політв’язнів та осіб, затриманих під час мітингів в Білорусі.