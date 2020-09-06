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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

Об’єднана опозиція створює свою партію Разом.

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14:02 - 06 вересня

У Гродно колона рухається до центру міста. ЗМІ повідомляють, що ОМОН почав затримувати учасників мирного маршу.

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12:49 - 06 вересня

Мінські станції метро Площа Леніна, Жовтнева, Купаловська, Площа Перемоги, Площа Якуба Коласа закриті на вхід і вихід.

З різних районів білоруської столиці висуваються колони учасників Маршу єдності.

В руках вони тримають плакати і біло-червоно-білі прапори.

Протести у Мінську

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

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11:49 - 06 вересня

Площу Незалежності в Мінську оточили силовики. Територія біля стели обгороджена турнікетами з колючим дротом.

У центр стягують БТР і водомети.

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11:14 - 06 вересня

Міліція Мінська сьогодні працює в посиленому режимі через Марш єдності. Задіяна спецтехніка, всі проспекти перекриті, повідомили в прес-службі МВС Білорусі.

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09:44 - 06 вересня

У Мінську відпустили 25 з 34 студентів, яких затримали на акціях протесту 5 вересня.

Водночас усіх притягнуто до адміністративної відповідальності, а дев’ятеро з них перебуватимуть у СІЗО до суду, повідомляє Интерфакс-Запад.

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22:20 - 05 вересня

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала співвітчизників вийти на Марш єдності, який має відбутися завтра.

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21:40 - 05 вересня

У Києві під будівлею Посольства Республіки Білорусь проходить акція солідарності з білоруською нацією, присвячена Дню військової слави Білорусі, який відзначається 8 вересня.

Учасники акції прагнуть висловити солідарність з народом Білорусі і вимагають звільнити всіх політв’язнів та осіб, затриманих під час мітингів в Білорусі.

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19:37 - 05 вересня

Ольга Ковалькова, довірена особа кандидатки на посаду президента Білорусі Світлани Тихановської і член опозиційної Координаційної ради, яка була засуджена до 10, а потім іще до 15 діб адмінарешту, опинилася в Польщі.

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17:55 - 05 вересня

Чергова Жіноча хода проходить у Мінську 5 вересня. На початку акції в колоні було близько 3 000 людей.

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17:51 - 05 вересня

Представники білоруської IT-компанії PandaDoc вимагають від влади припинити репресії та звільнити своїх колег.

Наразі у в’язницях перебувають чотири працівники компанії.

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