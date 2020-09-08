В Україні не затримували членів Координаційної ради Антона Родненкова і Івана Кравцова, як раніше стверджували білоруські прикордонники.

Таку інформацію поширила білоруська державна інформаційна агенція БелТА.

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– Вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю відповідно до законодавства, – заявили у Держприкордонслужбі України.

Затримання Колесникової

Представник прикордонної служби Білорусі Антон Бичковський, як відбулось затримання Марії Колесникової, яка разом з Кравцовим і Роденковим їхала в Україну.

– Після оформлення транспортний засіб – BMW – Родненкова, Колесникової і Кравцова рухався у напрямку держкордону від пункту пропуску. Побачивши прикордонника, авто різко прискорилося. І транспортний засіб покинув територію Білорусі. При цьому Колесникова виявилася поза транспортним засобом. Мабуть, її з транспортного засобу випхали, принаймні, так це зараз представляється, наскільки можу я судити, – заявив Бичковський.

Водночас, за даними Інтерфаксу-Україна, Колесникову затримали прикордонники після того, як вона порвала свій паспорт.

Білоруські опозиціонери в Україні

8 вересня з’явилась інформація про те, що члени Координаційної ради опозиції Білорусі Марія Колесникова, Антон Роденков та Іван Кравцов намагалась виїхати в Україну.

БелТА повідомила, що вони намагалася незаконно покинути територію Білорусі. У результаті Колесникову начебто затримали. Згодом цю інформацію підтвердили і у Держприкордонкомітеті Білорусі.

Джерело: БелТА, Інтерфакс-Україна, Tut.by