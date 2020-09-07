З’явилось відео викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська

Місцезнаходження члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової досі невідоме.

Вона зникла 7 вересня вранці, коли перебувала біля Національного художнього музею у центрі Мінська.

У мережі з’явилось відео, як невідомі люди посадили Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.

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– На даний момент, її місцезнаходження невідоме, – заявили у прес-службі штабу Віктора Бабарико.

Марія Колеснікова – координатор штабу кандидата у президенти Віктора Бабарико на виборах у Білорусі 2020. Є членом Координаційної ради опозиції Білорусі.

Викрадення членів Координаційної Ради

Вранці 7 вересня зник зв’язок із прес-секретарем Координаційної ради опозиції Антоном Родненковим та виконавчим секретарем Іваном Кравцовим.

7 вересня на протестах у Мінську зник член Координаційної ради Андрій Єгоров. Його, ймовірно затримали, але обставини невідомі.

Викрадення Марії Колесникової

Про викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська спочатку почали повідомляти очевидці. Марія одна була в центрі міста у справах.

Водночас Координаційна рада опозиції Білорусі продовжить свою роботу, незважаючи на посилення тиску з боку влади, заявив член президії Павло Латушко.