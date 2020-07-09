Внаслідок повеней і зсувів, викликаних зливами в Японії, постраждали сотні людей. Відомо також про загибель понад 60 людей.
Станом на ранок 9 липня у країні було пошкоджено 4 711 будинків. Кількість руйнувань може збільшиться, адже в західній і східній частинах Японії прогнозують посилення опадів.
Понад 300 людей, зокрема співробітників готелів і відвідувачів, опинилися в пастці у Камікочі, де повені та зсуви обрушилися на головну дорогу, що сполучає місто з Мацумото, ще одним туристичним напрямком в Нагано.
Усі люди перебувають у безпеці, повідомили представники префектури.
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Повені на Західній Україні
Руйнівні повені на Західній Україні – Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях – сталися через дощі, які розпочалися 20 червня 2020 року.
Великою водою було підтоплено 7 731 будинок у 262 населених пунктах і зруйновано 154 км автодоріг.
Також повені зруйнували 57 мостів.
Джерело: Інтерфакс-Україна, Washington Times