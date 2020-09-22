Жорсткий карантин у Британії може тривати до весни – Джонсон назвав обмеження

Через критичну ситуацію з коронавірусом Велика Британія запроваджує повторний карантин. Обмеження почнуть діяти в четвер, 24 вересня.

Про це під час виступу в Палаті громад заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Він пообіцяв, що школи та університети залишатимуться відкритими.

– Ми не можемо вимагати від усіх громадян залишатися вдома. І хоч це далеко не ті заходи, що були у березні, ми мусимо запобігати Covid-19.

Серед головних захисних заходів:

Комендантська година з 22.00 для барів, кафе та ресторанів.

Обов’язкове носіння масок для працівників сфер надання послуг (включно з таксі).

Підвищення штрафів: за відсутність маски – £200 .

Максимально допустима кількість гостей: на весіллях – 15, на похоронах – 30.

На запит поліції можливе втручання військових для дотримання усіх обмежень.

Карантин у Великій Британії, згідно з прогнозами уряду, може протривати до шести місяців.

Таким чином, коронавірус фактично скасує Різдво – одне із найшанованіших свят у Великій Британії.

U.K. PM Boris Johnson announces further Covid restrictions in England including: -Curbs on large sports events from Oct. 1

-Max 15 guests at weddings, 30 at funerals

-Fines for breaking rules pic.twitter.com/u0A9eCv8Va — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 22, 2020

Коронавірус в Європі – прогноз ВООЗ

На думку ВООЗ, зростання кількості летальних випадків від Covid-19 в Європі очікується у жовтні-листопаді 2020 року.

Директор Європейського регіонального бюро Ханс Клюге пояснив тим, що уряди країн відмовляються повертатися до жорстких карантинних обмежень та перестають контролювати дотримання рекомендацій ВООЗ.

Станом на вересень в Європі фіксується збільшення кількості хворих на коронавірус, але зростання смертності не відбувається.