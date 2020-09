Жорсткий карантин у Британії може тривати до весни – Джонсон назвав обмеження

Через критичну ситуацію з коронавірусом Велика Британія запроваджує повторний карантин. Обмеження почнуть діяти в четвер, 24 вересня.

Про це під час виступу в Палаті громад заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Він пообіцяв, що школи та університети залишатимуться відкритими.

Серед головних захисних заходів:

Карантин у Великій Британії, згідно з прогнозами уряду, може протривати до шести місяців.

Таким чином, коронавірус фактично скасує Різдво – одне із найшанованіших свят у Великій Британії.

U.K. PM Boris Johnson announces further Covid restrictions in England including:

-Curbs on large sports events from Oct. 1

-Max 15 guests at weddings, 30 at funerals

-Fines for breaking rules pic.twitter.com/u0A9eCv8Va

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) September 22, 2020