У РФ журналіст Ірина Славіна спалила себе перед будівлею МВС

У російському Нижньому-Новгороді підпалила себе головний редактор опозиційного видання KozaPress Ірина Славіна. Врятувати її не вдалося.
Жінка облилась запальною сумішшю та підпалила себе біля будівлі місцевого МВС.
В останньому пості у Facebook, Славіна попросила в її смерті звинувачувати Російську Федерацію.
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Перед цим у Славіної пройшли обшуки про справі про Відкритої Росії – організації, яку переслідує влада РФ (її лідером є опозиціонер Михайло Ходорковський, який виїхав з Росії. – Ред.).
Славіна розповіла, що до її квартири увірвалось 12 силовиків.
– Шукали брошури, листівки, рахунки Відкритої Росії. Можливо, ікону з ликом Михайла Ходорковського. Нічого цього у мене немає. Але забрали, що знайшли – все флешки, мій ноутбук, ноутбук дочки, комп’ютер, телефони – не тільки мій, а й чоловіка, – розповідала Ірина Славіна.
Підпалив себе через пенсію
На ТЕрнопільщині 59-річний чоловік облив себе бензином та підпалив прямо у будівлі центру зайнятості. Причиною підпалу стала нестача стажу роботи, через що йому відмовили йому у нарахуванні пенсії.
Очевидцям вдалося погасити вогонь, проте чоловік отримав 50% опіків тіла.
Джерело: Нижний Новгород Онлайн