В РФ журналист Ирина Славина сожгла себя перед зданием МВД

В российском Нижнем-Новгороде подожгла себя главный редактор оппозиционного издания KozaPress Ирина Славина. Спасти ее не удалось.

Женщина облилась зажигательной смесью и подожгла себя у здания местного МВД.

В последнем посте в Facebook, Славина попросила в ее смерти винить Российскую Федерацию.

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Перед этим в Славиной прошли обыски в деле об Открытой России — организации, которую преследует власть РФ (ее лидером является оппозиционер Михаил Ходорковский, который выехал с России. — Ред.).

Славина рассказала, что в ее квартиру ворвалось 12 силовиков.

— Искали брошюры, листовки, счета Открытой России. Возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — рассказывала Ирина Славина.

Поджег себя из-за пенсии

На Тернопольщине 59-летний мужчина облил себя бензином и поджег прямо в здании центра занятости. Причиной поджога стала нехватка стажа работы, из-за чего ему отказали ему в начислении пенсии.

Очевидцам удалось погасить огонь, однако мужчина получил 50% ожогов тела.

Источник: Нижний Новгород Онлайн