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Факти / Надзвичайні події

Не нарахували пенсію: на Тернопольщині чоловік підпалив себе у центрі зайнятості

У Гусятині Тернопольської області 59-річний чоловік облив себе бензином та підпалив прямо у будівлі центру зайнятості. Очевидцям вдалося його погасити, проте вогонь уразив 50% тіла і його забрала карета швидкої допомоги.

Причиною підпалу стала нестача стажу роботи, через що працівники центру відмовили йому у нарахуванні пенсії.

Така відповідь засмутила чоловіка, після чого він вийшов у коридор та підпалив себе.

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На Дніпропетровщині затримали злочинців, які підірвали банкомат

У Дніпропетровський області правоохоронці затримали групу осіб, які підірвали та пограбували банкомат у поштовому відділені.

Після цього вони намагалися покинути місце злочину на автомобілі. Проте поліції вдалося вчасно зупинити зловмисників та вилучити кошти. Як виявилося, це не перший випадок – до цього угрупування виконувало подібні злочини в інших областях України.

Джерело: Нацполіція

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