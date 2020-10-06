Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков звернувся до протестувальників, аби ті припинили безлади, а також додав, що у країні відбулася спроба державного перевороту.

– Минулої ночі деякі політичні сили спробували незаконно захопити державну владу. Використовуючи підсумки виборів як привід, вони порушили громадський порядок. Вони порушили мирне життя городян. Не корилися правоохоронцям, били медиків і пошкодили будівлі, – заявили Жеенбеков.

Глава Киргизстану додав, що віддав силовикам наказ не відкривати вогонь.

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– Я наказав силовим органам не відкривати вогонь і не проливати кров, щоб не наражати на небезпеку життя жодного громадянина. Поки що ми вжили всіх можливих заходів, щоб не допустити загострення ситуації, – зазначив Сооронбай Жеенбеков.

За його словами, він запропонував ЦВК провести розслідування порушень на виборах, а за необхідності анулювати результати.

– Я закликаю лідерів політичних партій заспокоїти своїх прихильників і відвести їх з місць скупчення. Закликаю всіх моїх співвітчизників зберігати мир і не піддаватися закликам провокаційних сил, – підкреслив президент Киргизстану.

Протести в Киргизстані

5 жовтня спалахнули протести в Киргизстані через попередні результати парламентських виборів.

На виборах були представлені 12 партій, представники 11 з них вийшли на вулиці Бішкека з протестами.

Однак незабаром демонстрації переросли в безлади та зіткнення з правоохоронцями. Силовики проти активістів застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, а у відповідь від мітингувальників отримали коктейлі Молотова і камені.

Вночі демонстранти захопили будівлю, в якій розташовується парламент та адміністрація президента, а також будівля Держкомітету національної безпеки Киргизстану з вимогою звільнити екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. 6 жовтня його таки відпустили із СІЗО.

Станом на ранок 6 жовтня в результаті зіткнень постраждали 590 осіб – 150 госпіталізовані, 13 в реанімації, одна людина померла.

Джерело: Апарат президент Киргизстану

Фото: Апарат президент Киргизстану