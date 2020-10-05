PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Протести у Киргизстані: людей розганяють водометами і світлошумовими гранатами

5 жовтня у центрі Бішкеку спалахнули протести через попередні результати виборів до парламенту Киргизстану.

Згідно з першими даними підрахунків, лідирують дві партії – Бірімдік, членом якої є рідний брат чинного президента країни, і Мекенім Киргизстан, яку, за повідомленнями ЗМІ, фінансує колишній заступник голови Державної митної служби, замішаний у скандалах з відмивання грошей.

Ці результати не сподобалися людям, через що вони зібралися у центрі столиці та рушили до будівлі парламенту.

Читайте: Протести в Білорусі онлайн

Спочатку мітингувальників просили розійтися, але люди не послухали, а почали ламати ворота, намагаючись силоміць увійти до будівлі.

Киргизия

Представники місцевої міліції почали використовувати проти них світлошумові гранати, водомети і кийки. Люди ж розбирали бруківку, щоб протистояти силовикам.

Під час протестів у Бішкеку постраждали люди. Поранення гумовою кулею у ногу отримав депутат парламенту Жанар Акаєв.

Травмовані є і серед мітингувальників, їхня кількість поки не уточнюється. На місці працюють медики.

Постраждали і силовики. За попередньою інформацією, їх двоє, одного госпіталізували до лікарні.

Вибори у Киргизстані

4 жовтня в Киргизстані пройшли вибори до парламенту країни. У перегонах взяли участь 16 політичних партій, явка виборців була 56,5%.

Попередні результати не влаштували опозицію. На акції протесту вийшли представники 11 політичних партій з 16.

Вони вимагають проведення повторного голосування.

Джерело: Интерфакс, ОколоНоля

Фото: ТАСС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка