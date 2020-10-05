Протести у Киргизстані: людей розганяють водометами і світлошумовими гранатами

5 жовтня у центрі Бішкеку спалахнули протести через попередні результати виборів до парламенту Киргизстану.

Згідно з першими даними підрахунків, лідирують дві партії – Бірімдік, членом якої є рідний брат чинного президента країни, і Мекенім Киргизстан, яку, за повідомленнями ЗМІ, фінансує колишній заступник голови Державної митної служби, замішаний у скандалах з відмивання грошей.

Ці результати не сподобалися людям, через що вони зібралися у центрі столиці та рушили до будівлі парламенту.

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Спочатку мітингувальників просили розійтися, але люди не послухали, а почали ламати ворота, намагаючись силоміць увійти до будівлі.

Представники місцевої міліції почали використовувати проти них світлошумові гранати, водомети і кийки. Люди ж розбирали бруківку, щоб протистояти силовикам.

В Киргизии после выборов начинаются полноценные протесты.

Бишкек, сейчас! 2020 хватит pic.twitter.com/ISrLZr6cV5 — ОколоНоля (@redsquare2018) October 5, 2020

Під час протестів у Бішкеку постраждали люди. Поранення гумовою кулею у ногу отримав депутат парламенту Жанар Акаєв.

Травмовані є і серед мітингувальників, їхня кількість поки не уточнюється. На місці працюють медики.

Постраждали і силовики. За попередньою інформацією, їх двоє, одного госпіталізували до лікарні.

Вибори у Киргизстані

4 жовтня в Киргизстані пройшли вибори до парламенту країни. У перегонах взяли участь 16 політичних партій, явка виборців була 56,5%.

Попередні результати не влаштували опозицію. На акції протесту вийшли представники 11 політичних партій з 16.

Вони вимагають проведення повторного голосування.

Джерело: Интерфакс, ОколоНоля

Фото: ТАСС