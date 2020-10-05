Протести у Киргизстані: людей розганяють водометами і світлошумовими гранатами

5 жовтня у центрі Бішкеку спалахнули протести через попередні результати виборів до парламенту Киргизстану.
Згідно з першими даними підрахунків, лідирують дві партії – Бірімдік, членом якої є рідний брат чинного президента країни, і Мекенім Киргизстан, яку, за повідомленнями ЗМІ, фінансує колишній заступник голови Державної митної служби, замішаний у скандалах з відмивання грошей.
Ці результати не сподобалися людям, через що вони зібралися у центрі столиці та рушили до будівлі парламенту.
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Спочатку мітингувальників просили розійтися, але люди не послухали, а почали ламати ворота, намагаючись силоміць увійти до будівлі.
Представники місцевої міліції почали використовувати проти них світлошумові гранати, водомети і кийки. Люди ж розбирали бруківку, щоб протистояти силовикам.
В Киргизии после выборов начинаются полноценные протесты.
Бишкек, сейчас! 2020 хватит pic.twitter.com/ISrLZr6cV5
— ОколоНоля (@redsquare2018) October 5, 2020
Під час протестів у Бішкеку постраждали люди. Поранення гумовою кулею у ногу отримав депутат парламенту Жанар Акаєв.
Травмовані є і серед мітингувальників, їхня кількість поки не уточнюється. На місці працюють медики.
Постраждали і силовики. За попередньою інформацією, їх двоє, одного госпіталізували до лікарні.
Вибори у Киргизстані
4 жовтня в Киргизстані пройшли вибори до парламенту країни. У перегонах взяли участь 16 політичних партій, явка виборців була 56,5%.
Попередні результати не влаштували опозицію. На акції протесту вийшли представники 11 політичних партій з 16.
Вони вимагають проведення повторного голосування.
Фото: ТАСС