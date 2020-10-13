Бангладеш вводить смертну кару за зґвалтування

Уряд Бангладеш хоче ввести смертну кару за насильство. Відповідну поправку уже внесли в законодавство, очікують тільки її підписання президентом Абдулою Хамідом.

Таке рішення ухвалили у результаті кількох тижнів протестів проти сексуального насилля в країні.

Люди вирішили розпочати мітинги після поширення відео, де кілька чоловіків ґвалтують одну жінку.

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Раніше найбільшою мірою покарання за такий злочин було пожиттєве ув’язнення.

За даними бангладешської організації з захисту прав жінок, за 2020 рік у країні зґвалтували близько 975 осіб жіночої статі.

У США відновили смерту кару на федеральному рівні

Генпрокурор США Вільям Барр ухвалив рішення винести смертні вироки чотирьом громадянам. Таку міру покарання їм присудили за вбивства дітей.