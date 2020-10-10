Лукашенко в СІЗО зустрівся із заарештованими опозиціонерами

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня зустрівся із Віктором Бабарико та іншими заарештованими опозиціонерами.

Перемовини відбувалися в СІЗО КДБ Білорусі у Мінську: зазначається, що вони тривали майже п’ять годин.

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Окрім кандидата у президенти Білорусі Віктора Барабика, на зустрічі були присутні його син Едуард Барабико, політтехнолог Віталій Шкляров, член Координаційної ради опозиції Білорусі Лілія Власова, а також бізнесмен Юрій Воскресенський, який підтримав протести у Білорусі.

Про зміст та перебіг зустрічі поки що не повідомляється.

Лукашенку загрожують санкції ЄС

Європейський Союз планує схвалити санкції проти Олександра Лукашенка вже у понеділок, 12 жовтня.

Спроби ЄС вийти на прямий діалог з Лукашенком закінчилися невдачею: натомість Світлана Тихановська за останній місяць провела низку зустрічей з європейськими політиками, зокрема, з Ангелою Меркель.

Дипломати ЄС також обговорять можливість посилення економічної підтримку Білорусі, якщо в країні відбудуться демократичні зміни.

Джерело: Пул Первого