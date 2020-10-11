У Білорусі двом заарештованим опозиціонерам після зустрічі з Олександром Лукашенком в СІЗО КДБ змінили запобіжний захід.

З СІЗО відпустили директора PandaDoc Дмитра Рабцевича і керівника штабу Віктора Бабарика Юрія Воскресенського. Тепер вони будуть перебувати під домашнім арештом.

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Юрій Воскресенський розповів, що діалог проходив місцями на підвищених тонах, але закінчився конструктивно.

Президент Білорусії зустрівся з опозиціонерами 10 жовтня.

Зустріч тривала чотири з половиною години. Також на ній був присутній один з кандидатів на виборах президента Віктор Бабарико, його син Едуард, а також Лілія Власова, Юрій Воскресенський і Віталій Шкляров.

У неділю, 11 жовтня, вже традиційно продовжуються протести в Білорусі. Люди висловлюють своє невдоволення результатами президентських виборів і насильством з боку силовиків.

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