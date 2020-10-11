PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Білорусі з СІЗО відпустили опозиціонерів після зустрічі з Лукашенком

У Білорусі двом заарештованим опозиціонерам після зустрічі з Олександром Лукашенком в СІЗО КДБ змінили запобіжний захід.

З СІЗО відпустили директора PandaDoc Дмитра Рабцевича і керівника штабу Віктора Бабарика Юрія Воскресенського. Тепер вони будуть перебувати під домашнім арештом.

Читайте: Лукашенко може потрапити під санкції ЄС

Юрій Воскресенський розповів, що діалог проходив місцями на підвищених тонах, але закінчився конструктивно.

Президент Білорусії зустрівся з опозиціонерами 10 жовтня.

Зустріч тривала чотири з половиною години. Також на ній був присутній один з кандидатів на виборах президента Віктор Бабарико, його син Едуард, а також Лілія Власова, Юрій Воскресенський і Віталій Шкляров.

У неділю, 11 жовтня, вже традиційно продовжуються протести в Білорусі. Люди висловлюють своє невдоволення результатами президентських виборів і насильством з боку силовиків.

Останні новини про протести в Білорусі ви можете переглянути у нашій текстовій онлайн-трансляції.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка