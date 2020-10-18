400 євро за поцілунок: в Італії оштрафували закоханих без масок

Італійська поліція оштрафувала 40-річного чоловіка та його дівчину за поцілунок біля ресторану в Мілані. Закохані були без масок.

Сума штрафу склала 400 євро: віднедавна носіння медичних масок є обов’язковим карантинним обмеженням, яке діє по всій території Італії.

З’ясувалося, що пара заручена вже майже три роки. Уникнути штрафу їм не вдалося через різні адреси прописки.

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Згідно з законодавством Італії, людям дозволено перебувати на вулиці без масок, якщо це члени однієї родини, а поруч немає сторонніх осіб.

Оскільки пара стверджує, що під час поцілунку навколо нікого не було, ймовірно, їх помітили за допомогою дрона.

Масковий скандал у київському аеропорту

Наприкінці вересня подружню пару вивели з літака через відмову вдягнути маски.

Скандал відбувся на авіарейсі Київ-Анталія. Через грубу поведінку подружжя він затримався на годину.