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В Америці провели успішний запуск балістичної ракети Minuteman III

Американські збройні сили провели успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

Вже третій за останній місяць. Виробник цієї зброї  компанія Boeing. Випробування здійснили на повітряній базі Ванденберґ у Каліфорнії. Запущені навчальні боєголовки ракети пролетіли понад 6,5 тис. км і вразили задані цілі на Маршаллових островах у Тихому океані.

Пентагон повідомив: мета тесту продемонструвати, що американська ядерна зброя, призначена для стримування: безпечна, надійна та ефективна перед загрозами XXI століття.

26 червня американська компанія SpaceX запустила ракету Falcon-9 з 57 супутниками системи Starlink. 6 червня о 23.18 за київським часом ракета стартувала з території США.

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