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Факти / Світ

Термін ультиматуму закінчився: у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк

Понеділок, 26 жовтня, розпочався із протестів робітників на найбільших підприємствах Білорусі, до яких раніше закликала екс-кандидат у президенти країни Світлана Тихановська.

Очевидці зняли, як на Мінському транспортому заводі та на Атланті робітники колоною йдуть цехами, збираючи людей на страйк.

Роботу також зупинили цехи на великих підприємствах: Мінський електротехнічний завод, Гродно Азот і МАЗ.

  • Термін ультиматуму закінчився: у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк
  • Термін ультиматуму закінчився: у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк
  • Термін ультиматуму закінчився: у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк
  • Термін ультиматуму закінчився: у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк
  • Термін ультиматуму закінчився: у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк
  • Термін ультиматуму закінчився: у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк
Термін ультиматуму закінчився: у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк / 3 фотографии

Крім того, до страйку приєдналися і дрібні підприємці.

Термін ультиматуму закінчився: у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк

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Закінчився термін оголошеного Лукашенку ультиматуму

Минулої ночі закінчився термін оголошеного Тихановською владі Білорусі ультиматуму, згідно з яким невизнаний США, ЄС і Україною президент Олександр Лукашенко повинен був оголосити про відхід, зупинити жорстокі затримання учасників протестів у Білорусі та відпустити політв’язнів.

25 жовтня на вулиці білоруських міст вийшли не менше 100 тис. осіб. Не обійшлося без жорстких затримань і застосування спецзасобів – світлошумових гранат і гумових куль.

Джерело: TUT.by

Фото: TUT.by

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