PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Перейшли червону межу. Лукашенко назвав страйк білорусів тероризмом

Олександр Лукашенко заявив, що проти чинної влади Білорусі ведеться терористична війна. У країні протести стали більш радикальними.

Учасники протесту вже перейшли “червону” межу, заявив він на Всебілоруському з’їзді.

Читайте: Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

– Ми констатували факт, що ця залишилася маса радикалізувалася. Ми чітко бачимо організаторів і тих, хто втілює ці ідеї, – повідомив він.

Лукашенко назвав дії учасників страйку, які намагалися блокувати роботу залізниці, терористичною загрозою.

– Як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок. Це може привести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму, – заявив він.

Загальнонаціональний страйк

26 жовтня, розпочались протести робітників на найбільших підприємствах Білорусі, до яких раніше закликала екс-кандидат у президенти країни Світлана Тихановська.

Роботу також зупинили цехи на великих підприємствах: Мінський електротехнічний завод, Гродно Азот і МАЗ.

Щоб припинити страйк, Олександр Лукашенко повинен оголосити про відхід, зупинити жорстокі затримання учасників протестів у Білорусі та відпустити політв’язнів.

Джерело: БелТА

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка