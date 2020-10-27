Олександр Лукашенко заявив, що проти чинної влади Білорусі ведеться терористична війна. У країні протести стали більш радикальними.

Учасники протесту вже перейшли “червону” межу, заявив він на Всебілоруському з’їзді.

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– Ми констатували факт, що ця залишилася маса радикалізувалася. Ми чітко бачимо організаторів і тих, хто втілює ці ідеї, – повідомив він.

Лукашенко назвав дії учасників страйку, які намагалися блокувати роботу залізниці, терористичною загрозою.

– Як можна оцінювати те, що вже вийшли на залізницю і починають блокувати автоматику, здійснювати замикання рейок. Це може привести до серйозних аварій на залізниці, катастроф і загибелі безлічі людей. Це дії організованих злочинних груп з ознаками тероризму, – заявив він.

Загальнонаціональний страйк

26 жовтня, розпочались протести робітників на найбільших підприємствах Білорусі, до яких раніше закликала екс-кандидат у президенти країни Світлана Тихановська.

Роботу також зупинили цехи на великих підприємствах: Мінський електротехнічний завод, Гродно Азот і МАЗ.

Щоб припинити страйк, Олександр Лукашенко повинен оголосити про відхід, зупинити жорстокі затримання учасників протестів у Білорусі та відпустити політв’язнів.

Джерело: БелТА