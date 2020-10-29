Теракт у Ніцці: перші фото та відео з місця подій

29 жовтня у Франції в Ніцці стався теракт. Невідомий чоловік напав з ножем на перехожих біля Собору Нотр-Дам. Відомо про трьох загиблих і декількох поранених.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі одразу заявив, що вважає напад терактом. За інформацією іноземних ЗМІ, під час нападу в Ніцці обезголовили жінку, а чоловіку перерізали горло.

– Я на місці разом з національною та муніципальною поліцією, які затримали нападника. Я підтверджую, що всі обставини вказують на те, що це напад поруч із базилікою Богоматері Ніцци є терактом, – написав мер Ніцци.

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Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Наразі поліція закрила доступ до кварталу та огородила його. Правоохоронні органи здійснює перевірку, тому що одночасно повідомили про підозрілий пакунок.

Quartier Centre ville secteur Notre Dame toujours bouclé, sous contrôle de la

@PoliceNationale

sur place , Sécurité Publique 06, RAID,PJ, police scientifique, Investigations en cours ne venez pas sur site.

Окрім того, місцеві жителі відзняли, що відбувається біля собору.

Теракт у Ніцці

Мер Ніцци Крістін Естрозі повідомив, що під час теракту у Ніцці 29 жовтня двох з трьох загиблих вбили всередині собору Паризької Богоматері.

Президент Франції Еммануель Макрон виїхав у кризовий штаб у Бово, створений Міністерством внутрішніх справ одразу після нападу. Також на місце подій прибуде прем’єр-міністр.