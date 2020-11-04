Вибори в США: голосування закінчилося у всіх штатах

У США закінчилось голосування на виборах президента США. Виборчі дільниці закрилися.

Останніми завершили виборчий процес Гаваї та Аляска.

Попередні результати вказують на те, що більшість голосів виборців набрав демократ Джо Байден. Він лідирує в штатах Нью-Йорк (29 голосів), Вашингтон (12 голосів), Каліфорнія (55 голосів), Вірджинія (13 голосів) та інших.

Читайте: Прихильники Байдена погрожують “викинути” Трампа з Білого дому

Дональд Трамп набрав більше голосів в Техасі (38 голосів), Флориді (29 голосів), Північній Кароліні (15 голосів) і ін.

Підрахунок голосів триває.

Вибори у США

Під час виборів президента США, які проходять 3 листопада, американці активніше проголосували достроково за нового очільника країни порівняно з 2016 роком. Понад 100,3 млн виборців подали свої бюлетені.

Це пов’язано з тим, що у багатьох штатах розширили правила щодо участі у достроковому голосуванні.

Джерело: CNN