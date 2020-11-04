PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вибори в США: голосування закінчилося у всіх штатах

У США закінчилось голосування на виборах президента США. Виборчі дільниці закрилися.

Останніми завершили виборчий процес Гаваї та Аляска.

Попередні результати вказують на те, що більшість голосів виборців набрав демократ Джо Байден. Він лідирує в штатах Нью-Йорк (29 голосів), Вашингтон (12 голосів), Каліфорнія (55 голосів), Вірджинія (13 голосів) та інших.

Читайте: Прихильники Байдена погрожують “викинути” Трампа з Білого дому

Дональд Трамп набрав більше голосів в Техасі (38 голосів), Флориді (29 голосів), Північній Кароліні (15 голосів) і ін.

Підрахунок голосів триває.

Вибори у США

Під час виборів президента США, які проходять 3 листопада, американці активніше проголосували достроково за нового очільника країни порівняно з 2016 роком. Понад 100,3 млн виборців подали свої бюлетені.

Це пов’язано з тим, що у багатьох штатах розширили правила щодо участі у достроковому голосуванні.

Джерело: CNN

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка